Санкт-Петербург, 6 августа, 2020, 15:42 — ИА Регнум. Государственный Эрмитаж и ООО «Геоизол» расторгли контракт на работы по реставрации и приспособлению под современное использование исторического здания Биржи на стрелке Васильевского острова.

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на Биржу с пляжа Петропавловской крепости

Напомним, здание было передано в пользование Эрмитажу в 2014 году. Состояние архитектурного памятника тогда оценили как аварийное. Планировалось, что после того, как там будут проведены реставрационные работы, в помещениях Биржи расположится Музей геральдики (филиал Эрмитажа). С тех пор сроки по завершению работ неоднократно сдвигались и, как неоднократно заявлял директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, спешить в этом вопросе в музее не хотят.

При этом он выразил надежду, что к концу текущего года все наружные работы будут завершены.

Однако 6 августа стало известно, что дополнительное соглашение с подрядчиком ООО «Геоизол», который должен был завершить работы по реставрации, музей расторгнул.

Отметим, с компанией был заключен контракт на 284,6 млн рублей, который должен был быть выполнен в течение восьми месяцев, однако заказчик разорвал его до того момента, как исполнитель приступил к работам.