Москва, 6 августа, 2020, 15:29 — ИА Регнум. Новый документ Роспотребнадзора о раздельной доставке продуктов питания и бытовой химии может привести к дополнительным расходам торговли, и, скорее всего, они будут переложены на потребителей — если не целиком, то частично, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя возможное повышение стоимости доставки товаров.

Melendez , Luis Egidio (Spanish, 1716–1780) — Натюрморт колбаса и ветчина, 1772, 41 см x 62 см, холст, масло

«Это может отрицательно сказаться на объёмах торговли, в частности на интернет-торговле, но часть потребителей может отказаться от дистанционных покупок и начнёт ходить в магазины за некоторыми товарами.

Проект новых норм необходимо изменить, чтобы постараться избежать дополнительных расходов торговых компаний. Логично привести их в соответствие с теми нормами, которые уже есть и которые не предполагают дополнительных расходов для компаний.

Возможно, следует сделать упор на качество упаковки каждого товара, чтобы избежать контакта пищевых и непищевых товаров друг с другом на всех этапах: от сбора и упаковывания заказа в торговой компании до доставки его покупателю.

Кроме того, могут помочь дополнительные меры проверки доставляемого товара покупателями, чтобы они убеждались в целостности упаковки и в том, что пищевые и непищевые товары не повлияли друг на друга.

Ведь покупатель вряд ли согласится принять колбасу, залитую открывшимся шампунем, или туалетную бумагу, перепачканную открывшимся повидлом», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доставка товаров повседневного спроса в России может подорожать в два раза.

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