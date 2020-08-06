Москва, 6 августа, 2020, 15:40 — ИА Регнум. Россия имеет ряд преимуществе в сфере медицинского туризма. Об этом 6 августа заявила начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Медобслуживание и санатории

Представитель Ростуризма отметила, что в России данная сфера делится на два направления: медицинский и санаторно-курортный туризм.

«Преимущества нашей страны в этих сегментах формировались десятилетиями за счет уникальных природно-лечебных ресурсов и медицинского персонала, который традиционно работает в этой сфере в нашей стране. Пандемия сильно повлияла на путешествия по стране. Но пандемия как никто показала, как важно здоровье наших граждан», — сказала Лысенкова.