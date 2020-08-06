Москва, 6 августа, 2020, 15:27 — ИА Регнум. Четверо добровольцев, получивших вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», чувствуют себя хорошо, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

В ведомстве отметили, что осложнений и жалоб среди добровольцев не наблюдается. На сегодняшний день вакциной центра «Вектор» привиты четыре человека, пятый получит препарат 8 августа. На втором этапе 43 из 86 добровольцев получат плацебо.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что вакцина «ЭпиВакКорона» будет вводиться добровольцам дважды, через 21 день. Центр «Вектор» получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний 24 июля.