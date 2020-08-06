В Ростуризме ожидают успехов РФ в сфере медицинского туризма
Москва, 6 августа, 2020, 15:31 — ИА Регнум. Россия имеет все ресурсы для того, чтобы занять существенную нишу на рынке медицинского туризма. Об этом 6 августа заявила начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Представитель Ростуризма указала, что через несколько лет рынок данного вида услуг будет исчисляться триллионами долларов, что сулит России большие прибыли.
«Медицинский, оздоровительный туризм — это общемировой тренд. Он набирает обороты. Медицинскому туризму прогнозируется, что к 2025 году его оборот превысит 3 трлн долларов. При этом, согласно прогнозам и нашим предпосылкам, мы видим возможность развития внутреннего потенциала России и занимание увесистой доли на этом рынке», — сказала Лысенкова.