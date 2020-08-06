Москва, 6 августа, 2020, 15:31 — ИА Регнум. Россия имеет все ресурсы для того, чтобы занять существенную нишу на рынке медицинского туризма. Об этом 6 августа заявила начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Санаторий

Представитель Ростуризма указала, что через несколько лет рынок данного вида услуг будет исчисляться триллионами долларов, что сулит России большие прибыли.

«Медицинский, оздоровительный туризм — это общемировой тренд. Он набирает обороты. Медицинскому туризму прогнозируется, что к 2025 году его оборот превысит 3 трлн долларов. При этом, согласно прогнозам и нашим предпосылкам, мы видим возможность развития внутреннего потенциала России и занимание увесистой доли на этом рынке», — сказала Лысенкова.