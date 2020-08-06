Майкоп, 6 августа, 2020, 15:25 — ИА Регнум. Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Адыгее по состоянию на 10:00 6 августа достигло 2930. За предыдущие сутки в республике инфекцию выявили у 24 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе минздрава региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Накануне в Адыгее выздоровели 47 пациентов с COVID-19 — это наибольший суточный показатель в республике, начиная с 14 июля. Всего в регионе болезнь победили 2254 человека, или почти 77% заразившихся. На лечении находятся 655 носителей коронавируса.

Умер в Адыгее с начала пандемии 21 человек с подтвержденным COVID-19. Последний случай летального исхода в республике был зарегистрирован 2 августа.