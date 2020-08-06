Киев, 6 августа, 2020, 15:24 — ИА Регнум. На гипотетических парламентских выборах, проведённых на Украине в ближайшее время, пропрезидентскую партию «Слуга народа» готовы поддержать 26% тех, кто готов голосовать, и определился с кандидатом. Об этом говорится в отчёте социологической группы «Рейтинг», опубликованном 6 августа на официальном сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Согласно результатам опроса, на втором месте по популярности находится партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 17,6%, на третьем — «Европейская солидарность» с 15,7% поддержки и «Батькивщина» с 10,4%. На грани преодоление 5% барьера находится «Радикальная партия» — 4,8%.

Остальные партии не проходят в украинский парламент, сказано в исследовании.

Опрос проводился 5 августа 2020 года. Всего было опрошено 2 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольных Украине территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Верховной раде Евгения Кравчук рассказала о смене партийного лозунга в преддверии местных выборов на Украине.