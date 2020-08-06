Москва, 6 августа, 2020, 15:17 — ИА Регнум. В России снизилось число граждан, принимающих лекарства, с 86% в 2019 году до 74% в 2020 году. Таковы данные опроса ИХ «Ромир».

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При этом люди начали отказываться от традиционной терапии в пользу народных методов. Их доля за год увеличилась с 10% до 14%.

Кроме того, в три раза выросло число граждан, предпочитающих терпеть боль, а не принимать обезболивающие препараты, — с 4% до 12%.

Опрос проведен в августе 2020 года. Опрошены 40 тыс. жителей в 220 городах с населением более 10 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2020 года лекарства в России подорожали на 3,5%.

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