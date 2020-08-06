Стокгольм, 6 августа, 2020, 15:16 — ИА Регнум. Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на шесть человек. Такие данные 6 августа обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 766 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 81 967 человек. За сутки было выявлено 427 новых случаев заражения.

По состоянию на 6 августа 2 526 человек с тяжелой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.