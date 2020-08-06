Калуга, 6 августа, 2020, 15:22 — ИА Регнум. Калужская область намерена в 2020 году начать регулярное использование санитарной авиации. Об этом 6 августа шла речь на рабочей встрече врио губернатора Владислава Шпаши с руководителями компании «Русские вертолетные системы», которая состоялась в международном аэропорту «Калуга» им. К.Э. Циолковского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Admoblkaluga.ru Калужская область намерена в 2020 году начать регулярное использование санитарной авиации.

По словам председателя правления Ассоциации вертолетной индустрии, собственника компании АО «Русские вертолетные системы» Михаила Казачкова, компания готова к осуществлению вертолетных перевозок на территории области. «Мы надеемся вместе с вами развивать и авиационное сообщение между регионами, и санитарную авиацию в Калужской области. Мы — активные участники национального проекта «Здравоохранение». Якорный заказчик нашей компании — Минздрав России», — сказал Казачков.

Глава калужского региона отметил, что санитарная авиация — это то, в чём область крайне заинтересована. Ведь не всегда возможности автомобилей скорой помощи позволяют в кризисной ситуации, когда дорога каждая минута, спасти жизнь человека, доставить его в больницу из удаленного района и сделать операцию. «Надеюсь, мы сможем не только начать процесс, но сделать его масштабным», — подчеркнул Владислав Шапша.