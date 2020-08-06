Киев, 6 августа, 2020, 15:05 — ИА Регнум. Если бы досрочные выборы в Верховную раду прошли сейчас, то в парламент Украины попали бы четыре политические силы, но отрыв «Слуги народа» от конкурентов продолжает сокращаться.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг», обнародованные сегодня, 6 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

По данным опроса, в настоящий момент за партию «Слуга народа» проголосовали бы 25,9% граждан среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За последние две недели рейтинг партии упал на 1,9%.

Вместе с тем, за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» готовы голосовать 17,6% респондентов (в середине июля — 15,5%), за партию «Европейская солидарность» — 15,7% (в середине июля — 14,3%), за партию «Батькивщина» — 10,4% (в середине июля — 10,0%).

Социологи отмечают, что недалеко от проходного барьера в 5% находится результат Радикальной партии Олега Ляшко — 4,6%. Еще ряд политических сил имеет рейтинг в районе 3%.

Опрос проводился 5 августа 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face), ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе парламентских выборов 2019 года «Слуга народа» получила 43,16% избирателей, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,05%, «Батькивщина» Тимошенко и «Европейская солидарность» Порошенко — по 8%.

В октябре нынешнего года на Украине должны состояться местные выборы.