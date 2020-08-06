Ярославль, 6 августа, 2020, 14:53 — ИА Регнум. Ярославская область приняла активное участие в опросе российских предпринимателей о мерах государственной поддержки в период пандемии коронавируса. Опрос проводился в апреле-июле по инициативе федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова, сейчас опубликованы итоги исследования. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области.

Деньги

Предприниматели всей страны выделили три главных проблемы: невозможность платить заработную плату и налоги с фонда оплаты труда, систематические неплатежи со стороны контрагентов и сложности с оплатой аренды.

Только 31% респондентов сообщили, что их компания по основному виду деятельности вошла в число наиболее пострадавших отраслей. Из них воспользоваться государственной поддержкой смогли менее две трети опрошенных, 21% предпринимателей по тем или иным причинам получили отказ.

Наибольшее количество отказов бизнес получил от банков, участвовавших в выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты и кредитов под 2% годовых.

«Сложилась уникальная ситуация. По ряду направлений меры поддержки бизнеса со стороны государства можно назвать беспрецедентными. Например, на выдачу кредитов предпринимателям на льготных условиях и стабилизацию ситуации в экономике государством были выделены огромные суммы, но воспользоваться этими мерами поддержки могут далеко не все. В ходе межрегионального совещания уполномоченных в Ярославле региональные бизнес-омбудсмены неоднократно отмечали, что коммерческие банки под разными предлогами отказывают предпринимателям в выдаче кредитов под 2%, объясняя это рисками невозврата. Конечно, такой подход недопустим, это прямое нарушение указаний Президента, особенно сейчас, когда бизнес нуждается в помощи как никогда. Считаю, что в этот процесс необходимо вмешаться и потребовать от банковского сектора реализации данной меры в полном объеме», — прокомментировал ситуацию уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Действия федеральных властей по поддержке бизнеса положительно и скорее положительно оценили 38% участников опроса. Еще более трети отметили, что «Правительство живет своей жизнью, а бизнес и экономика совершенно другой». Меры, принимаемые региональными органами власти, получили положительную оценку лишь у трети предпринимателей.

Экспертный центр Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова пришёл к выводу, что большинство бизнесменов сохранили рабочие места в ущерб прибыли. 68% компаний, несмотря на существенное (50% и более) падение выручки к июню 2019 года или незначительно сократили штатную численность, или ее сохранили и даже увеличили.

Аналитики отмечают, что пакет антикризисных мер федерального правительства пока исчерпан. Ожидается, что в сентябре правительство будет обсуждать новые меры по восстановлению экономического роста. Институт уполномоченного по правам предпринимателей готовит свои предложения.