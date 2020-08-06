Липецк, 6 августа, 2020, 14:49 — ИА Регнум. 15 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Липецкой области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 6 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые случаи заражения подтверждены в Липецке, Ельце, а также Грязинском, Елецком, Задонском и Усманском районах области. Ещё 30 человек в регионе завершили лечение после заражения коронавирусом.

За весь период пандемии в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 4646 человек, 3788 человек выздоровели, 22 пациента скончались. Лечение продолжают 836 пациентов, в том числе 250 находятся в стационарах.