Уфа, 6 августа, 2020, 14:54 — ИА Регнум. Один человек пострадал во время столкновения двух автомобилей в Самарской области, за рулем одного из которых находился подросток без прав. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба МВД по региону.

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По сообщению пресс-службы ведомства, дорожная авария произошла днем 5 августа в Волжском районе.

По предварительным данным, автомобиль «ЗАЗ», под управлением подростка 2004 года рождения, ехал в сторону автотрассы «Самара-Волгоград» со стороны п. Зелененький.

Отмечается, что поворачивая налево, водитель «ЗАЗ» не убедился в безопасности поворота, из-за этого автомобиль столкнулся с попутно ехавшей автомашиной «Ваз 211 540».

Сообщается, что в этой аварии пострадал водитель автомобиля «Ваз 211 540». А несовершеннолетний водитель не имел водительских прав. В настоящее время стражи порядка проводят проверку.