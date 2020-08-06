Москва, 6 августа, 2020, 14:30 — ИА Регнум. Газпромбанк и Российский союз молодежи запустили новый совместный проект «Молодежная карта ГПБ&РСМ». Как сообщает пресс-служба кредитной организации, новый продукт разработан для молодых людей в возрасте до 30 лет. Помимо платёжного инструмента с программой лояльности «Умный кэшбэк» до 10%, держатели карты получат доступ к более 500 предложений в России и 60 000 скидок в странах Европы, став участниками Международного клуба привилегий Российского союза молодежи и Европейской ассоциации молодёжных карт EYCA. Оформить карту можно онлайн или в любом офисе банка, а в скором времени планируется запустить сервис для оформления виртуальной молодежной карты. Карта бесплатно выпускается для клиентов от 18 до 25 лет и доступна с доставкой на дом в более 60 городах России.

Газпромбанк Молодежь получит карту с доступом к скидкам в России и 38 странах Европы

В кредитной организации сообщили, что в ближайшем будущем к списку преимуществ для держателей молодежной карты ГПБ&РСМ добавится оформление авиабилетов на рейсы авиакомпании «РусЛайн» по специальным тарифам из более чем 35 городов России. Это стало возможным благодаря заключению тройственного соглашения о сотрудничестве между Газпромбанком, Российским союзом молодежи и авиакомпанией «РусЛайн», приуроченного к выходу новой карты. Список партнеров программы продолжает расширяться.

Первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк объяснила, что развитие потенциала молодых людей — одна из приоритетных задач кредитной организации, которая ведет социально ответственный бизнес. После присоединения к проекту авиакомпании «РусЛайн» у молодых людей появится больше возможностей посетить различные регионы России. «Этот проект стал продолжением совместного проекта банка и Российского союза молодежи — студенческая кампусная карта РСМ, который получил широкую популярность среди студентов и стал хорошим инструментом развития молодежного туризма. За год с небольшим было выпущено более 60 тысяч карт», — добавила Наталья Третьяк.

Молодежная карта ГПБ&РСМ также позволяет использовать широкие возможности мобильного приложения Газпромбанка, включая переводы до 100 тыс. рублей в месяц через систему быстрых платежей, оформление кредитов на любые цели, в том числе на образование, в безвизитном формате.

Потенциально высокий спрос на новую карту прогнозирует коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов: «Рейсами авиакомпании «РусЛайн» пользуется большое количество студентов, а у нас работает очень много молодых людей, поэтому идея и концепция ко-брендинговой программы «Газпромбанка» и Российского союза молодежи нам очень близки».

По словам исполняющего обязанности председателя общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Павла Красноруцкого, развитие молодёжного туризма в России — лишь одна из целей проекта. «Следующая задача — объединить представителей малого и среднего бизнеса России, дать им шанс заявить о себе, о своих товарах и услугах», — заявил он.