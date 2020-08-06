Майкоп, 6 августа, 2020, 14:28 — ИА Регнум. 500 млн рублей выделено дополнительно Республике Адыгея правительством РФ на строительство дороги, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА. В рамках реализации национальных проектов глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил задачи по наращиванию темпов дорожного строительства, их решение становится возможным благодаря эффективному взаимодействию федеральных и региональных органов власти, в том числе и представителей Адыгеи в Госдуме РФ.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Дом правительства Республики Адыгея

Как уточнили в пресс-службе, сегодня, 6 августа, правительство РФ утвердило выделение Республике Адыгея дополнительных средств из резервного фонда в сумме 500 млн рублей на ускорение строительства автомобильной дороги Черниговская — Дагомыс в Майкопском районе. Решение было принято по предложению комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, его поддержал депутат Государственной думы от Адыгеи Владислав Резник.

Дополнительные средства в виде межбюджетных трансфертов направят на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования.

Отметим, что сегодня Адыгея входит в десятку регионов-лидеров по исполнению национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В перечень мероприятий нацпроекта в Адыгее включено 46 дорожных объектов протяженностью 35,8 км, на эти цели направлен 491 млн рублей, из них 331 млн рублей — из федерального бюджета, более 160 млн рублей — из республиканского бюджета.

«Поставлена цель до 2024 года снизить загруженность трасс и улучшить их состояние, уменьшить количество мест концентрации ДТП. Нам важно в полной мере обеспечить безопасность дорожного движения. Хорошая транспортная инфраструктура также способствует развитию экономики региона, привлечению инвестиций и повышению качества жизни населения», — прокомментировал Мурат Кумпилов.