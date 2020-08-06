Саратов, 6 августа, 2020, 14:23 — ИА Регнум. По информации министерства здравоохранения Саратовской области, на 6 августа число жертв коронавируса достигло 62 человек. Еще одного пациента с диагнозом COVID-19 не смогли спасти врачи.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На четверные сутки с начала заболевания в медицинское учреждение доставили 58-летнего мужчину. Пациента из-за масштабного поражения легких подключили к аппарату искусственной вентиляции. Спустя 13 дней нахождения на ИВЛ мужчина скончался. Кроме того, лечение осложняли тяжелые сердечно-сосудистые патологии и хроническая обструктивная болезнь легких.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по данным на 5 августа число граждан, зараженных коронавирусом, но скончавшихся от иных патологий достигло 518 человек.

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