Калуга, 6 августа, 2020, 14:20 — ИА Регнум. Калужская область вошла в число пилотных регионов России, реализующих научно-образовательный общественно-просветительский проект «Экологический патруль». Об этом 6 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

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По итогам конкурсного отбора 24 команды образовательных организаций из Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Думиничского, Износковского, Козельского, Людиновского, Малоярославецкого, Медынского, Перемышльского, Ферзиковского муниципальных районов и города Калуги стали участниками федерального проекта «Экологический патруль». Победители получат комплекты цифрового оборудования — датчики концентрации пыли, pH и электропроводности. Участники проекта пройдут обучение по проведении мониторинга и анализу полученных данных о состоянии окружающей среды.

В РФ проект «Экологический патруль» реализуется Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и Федеральным детским эколого-биологическим центром при участии и поддержке Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.