Тбилиси, 6 августа, 2020, 14:10 — ИА Регнум. Возле монастырского комплекса Ананури в 70 км от Тбилиси грузовой автомобиль 6 августа врезался в торговый объект. Об этом сообщает агентство Report.

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Как рассказали журналистам в МВД Грузии, в аварии погибли водитель грузовика и работник разрушенного объекта. Его обломки разбирают прибывшие на место спасатели.

Предположительно водитель грузовика не являлся гражданином Грузии. На основании происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил, повлекшем смерть человека.