Москва, 6 августа, 2020, 14:04 — ИА Регнум. В России за I полугодие 2020 года количество жалоб граждан на финансовые учреждения увеличилось на 15,2% и составило 148 тыс. 400, сообщается на сайте Центробанк РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

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В основном граждане жаловались на банки, поступило 106,6 тыс. жалоб (рост на 44,1%). Число жалоб на потребительское кредитование выросло в 1,6 раза, ипотечное — в 2,4 раза.

При этом на 34,7% снизились нарекания на страховые компании (15 тыс. жалоб) и на 12% на микрофинансовые организации (за I полугодие 12,3 тыс. жалоб).

Как сообщало ИА REGNUM, количество жалоб от граждан на работу финансовых организаций за первые две недели июля 2020 года снизилось на 13,3%.

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