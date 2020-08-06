Тула, 6 августа, 2020, 13:51 — ИА Регнум. Спонсорский контракт между ПФК «Арсенал» и автомобильным брендом HAVAL подписан в Туле 6 августа, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. В церемонии подписания участвовали первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев, заместитель главы региона Сергей Егоров, а также генеральный директор ПФК «Арсенал» Дмитрий Балашов, президент Haval в России Чжан Цзюньсюе, исполнительный директор ООО «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Спонсорский контракт между ПФК «Арсенал» и автомобильным брендом HAVAL подписан в Туле 6 августа

«При непосредственной поддержке губернатора Алексея Дюмина «Арсенал» развивается и борется за новые высоты. Партнерство клуба с HAVAL — новый виток этого развития. Уверен, сотрудничество станет продуктивным для обоих брендов», — отметил Сергей Егоров.

Партнерство Haval с футбольным клубом «Арсенал» предполагает комплексную поддержку команды на играх в сезоне-2020/21 — речь идёт о поддержке и основного состава команды, и дубля. На тренировках и матчах в сезоне-2020/21 тульский «Арсенал» будет пользоваться кроссоверами Haval F7 и F7x, а также рамным внедорожником Haval H9.

Автомобильный завод бренда Haval в Тульской области является якорным резидентом индустриального парка «Узловая. 5 июня 2019 года в Кремле в присутствии глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина был произведен официальный запуск завода. Объем инвестиций составил 500 млн долларов, создано около 1100 рабочих мест. Сегодня на российском заводе Haval производятся четыре модели автомобилей: кроссоверы F7 и F7x, а также рамные внедорожники H5 и H9.