Тирасполь, 6 августа, 2020, 13:50 — ИА Регнум. Кишинев в одностороннем порядке пытается достичь своих целей в приднестровском направлении, а Киев ему в этом подыгрывает вместо того, чтобы решать свои собственные задачи. Об этом заявил ИА REGNUM экс-министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Владимир Ястребчак, комментируя заявление главы молдавской дипломатии Олега Цуля о том, что его страна «благодарна Украине за оказанную поддержку в процессе приднестровского урегулирования».

Цитата из видео на YouTube Министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Владимир Ястребчак

Напомним, что министр иностранных дел Молдавии в ходе визита в Киев 4 августа заявил о том, что благодарность Киеву Кишинев высказывает «в контексте определения некоторых устойчивых решений в процессе приднестровского урегулирования». Также в конце июля при подготовке визита Олега Цуля в Киев замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар выступил с заявлением о том, что Украина и Молдавия требуют преобразования военного миротворческого формата на Днестре в полицейскую миссию под эгидой ОБСЕ.

«Здесь, видимо, украинские и молдавские представители постарались оставить кое-что за скобками, и можно лишь догадываться, что речь идет о каких-то новых решениях о режиме пересечения жителями Приднестровья приднестровско-украинской границы, а также о движении товаров и транспортных средств. Вполне возможно, что это касается и так называемого совместного контроля на границе. Возможно, что речь идет о допуске молдавских силовиков на украинскую территорию», — допустил эксперт.

По мнению Ястребчака, все перечисленное можно охарактеризовать как набор односторонних шагов, которые, по убеждению Кишинева, Украина должна сделать навстречу Молдавии.

«Можно лишь догадываться, почему Киев на это соглашается вместо того, чтобы попытаться решить насущные проблемы в двухсторонних отношениях. Видимо, в Киеве сохраняются некие фобии и попытки искусственно связать существующий там конфликт и ситуацию вокруг молдавско-приднестровского урегулирования. Соответственно, у страха глаза велики и от этого очень страдает роль Украины, которая в случае Приднестровья совсем другая. Это государство-гарант, которое должно избегать любых способов давления. В этом истинное обязательство Украины», — рассказал Владимир Ястребчак.

По словам эксперта, Кишинев от Киева в данный момент требует других решений и это логично, так как Молдавия упорно идет к достижению своих целей — к распространению своей юрисдикции на Приднестровье. «Скорее всего, именно это и подразумевается под «устойчивыми решениями», — допустил Ястребчак.

Эксперт также обратил внимание на противоречия в заявлениях кишиневских чиновников. Он полагает, что если действительно речь идет о ситуации на границе и о так называемом совместном контроле, то это в корне противоречит тем заявлениям, когда в Кишиневе, а иногда и в Киеве отказываются обсуждать тематику пограничных постов в переговорных форматах.

«Надо разбираться. Если это действительно какие-то устойчивые решения по молдавско-приднестровскому урегулированию, тогда их надо обсуждать не в двухстороннем формате, а в тех форматах, которые для этого урегулирования существуют», — отметил Ястребчак.

Владимир Ястребчак обратил внимание и на заявления Киева о том, что он приветствует трансформацию миротворческой операции.

«На мой взгляд, заявления украинских властей — просто вмешательство во внутренние дела Молдавии и Российской Федерации, хотя бы потому, что Украина не подписывала соглашения о введении миротворцев. Довольно странно, когда государства, которые имеют возможность так или иначе повлиять на миротворческую операцию, делают не совсем адекватные заявления. Если Украину не устраивает нынешняя миротворческая операция, Украина может прекратить свое участие в ней и отозвать своих десять наблюдателей. Этого не происходит. Значит, Украина все-таки считает нынешнюю миротворческую операцию жизнеспособной. Точно так же и Кишинев — если его не устраивает миротворческая операция, надо выходить из соглашения 1992 года с пониманием всех последствий этого шага. Но те, кто говорит, что миротворческая операция нежизнеспособна и пора ее менять, как раз ничего и не делают для этого. Есть какое-то различие между заявлениями, теми действиями, которые можно было бы предпринять, и ответственностью за них», — подытожил Владимир Ястребчак.