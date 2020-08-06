Киев, 6 августа, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Компания-оператор ГТС Украины за 7 месяцев нынешнего года прокачала 29,8 млрд кубометров газа в соответствии с транзитным соглашением с российским Газпромом.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

Соответствующая информация обнародована сегодня, 6 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, объемы транзита российского газа через Украину в этом году на 44% меньше, чем за этот же период прошлого года.

Отдельно в компании подчеркнули, что новый транзитный контракт составлен таким образом, что с начала года Газпром полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, хотя использовал всего лишь 79%.

В сообщении отмечается, что в трансбалканском направлении транзит через Украину составил всего 2,1 млрд кубометров топлива (-73% от результата прошлого года). Оператор подчеркивает, что падение транзита по южному маршруту ГТС Украины связано с запуском в январе 2020 года «Турецкого потока».

ИА REGNUM напоминает, что новое транзитное соглашение между «Нафтогазом Украины» и Газпромом было подписано в декабре 2019 года, сроком на пять лет. Документ предполагает бронирование и оплату Газпромом мощностей для транзита газа в нынешнем году в объеме 65 млрд кубометров и в следующие годы — по 40 млрд кубометров.