Бейрут, 6 августа, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас» МЧС России развернули в Бейруте, где 4 августа произошел мощный взрыв в порту, специалисты российского ведомства. Об этом, как передает РИА Новости, сообщили 6 августа в пресс-службе министерства.

МЧС РФ Выгрузка оборудования из самолета ИЛ-76 МЧС РФ в аэропорту Бейрута

«Завершается установка медицинского оборудования в мобильном госпитале», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Также указывается, что аэромобильный госпиталь «Центроспаса» оборудован хирургическим, реанимационным, диагностическим и консультативным блоками, включая ЭКГ И рентгеновский блоки, УЗИ и лабораторию крови. Он рассчитан на 50 мест и может работать автономно в течение 14 суток.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что МЧС России отправило в пострадавшую от взрыва в порту столицу Ливана пять авиационных бортов с аэромобильным госпиталем, медиками, спасателями отряда «Центроспас» и лабораторией Роспотребнадзора для выявления коронавируса.