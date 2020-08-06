Томск, 6 августа, 2020, 13:39 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявлен у 60 человек. Как сообщили ИА REGNUM 6 августа в региональной администрации, у 27 человек нет симптомов, у 28 — признаки ОРВИ, у пяти — пневмония.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели ещё 63 человека. Общее число выздоровевших — 3032.

За сутки в Томской области скончались два пациента с коронавирусом, за весь период — 42.

Всего в Томской области по состоянию на 6 августа SARS-CoV-2 выявлен у 4471 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 августа в Томской области было выявлено 4411 носителей коронавируса.