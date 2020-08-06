Москва, 6 августа, 2020, 13:37 — ИА Регнум. Госсекретарю США Майку Помпео предложили подарить шапочку из алюминиевой фольги. С такой инициативой выступил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Майк Помпео

Эксперт возмутился предложением Госдепартамента США платить деньги за сведения о якобы имевших место вмешательствах в американские выборы со стороны иностранных государств.

«Хочу сделать господину Помпео подарок — заземлённую шапочку из фольги. Если государственная политика США строится на подметных письмах, фейках, это полная деградация аппарата государственного управления в США», — сказал Коротченко.