Анкара, 6 августа, 2020, 13:34 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетит с рабочим визитом Ливию. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

U.S. Department of State Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

«Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу посетит Ливию с рабочим визитом», — говорится в сообщении пресс-службы

Также в нем указывается, что глава турецкого МИД прибудет в Ливию вместе со своим мальтийским коллегой Эваристом Бартоло и уточняется, что во время визита будет проведено обсуждение вопросов совместной повестки дня трех стран.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Турция готова оказать Ливану всю возможную помощь в ликвидации последствий взрыва в порту Бейрута.