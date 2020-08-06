Уфа, 6 августа, 2020, 13:33 — ИА Регнум. Усиление порывов ветра и дождь с грозой ожидаются в ближайшее время в Башкирии. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

(сс) Pridatko Oleksandr Ливень

По сообщению пресс-службы ведомства, в предстоящие сутки в республике ожидаются местами грозы и кратковременный дождь. Днем ветер местами с порывами до 20 метров в секунду. При этом температура воздуха днем может доходить до 33С.

Отмечается, что утром на некоторых участках автотрасс может быть дымка с видимостью 1−2 км.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют местным жителям соблюдать правила безопасности.