Минск, 6 августа, 2020, 13:17 — ИА Регнум. Действующий белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что он не позволит «разжечь костер» в центральной части Минска после выборов президента Белоруссии. Он заявил об этом 6 августа в ходе совещания по обеспечению безопасности выборов, его слова приводит государственное издание «СБ.Беларусь сегодня».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам действующего главы государства, некоторые лица продолжают распространять призывы к людям выйти на «майдан» 9 и 10 августа.

«Не дай Бог мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим», — предупредил Лукашенко.

Также нынешний белорусский лидер поручил республиканской генпрокуратуре дать в суде оценку планирующемуся альтернативному подсчету голосов в день выборов в случае, если туда поступят соответствующие обращения.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что белорусский президент Лукашенко пообещал «человечно» обращаться с задержанными под Минском 33 гражданами России.