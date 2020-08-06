Москва, 6 августа, 2020, 13:12 — ИА Регнум. Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в 2021 — 2022 годах. Об этом говорится в документе под названием «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности».

Марина Каширская ИА REGNUM Республика Крым

Согласно предложенной инициативе, расходы на госпрограмму могут снизить в 2021 году на 8,5 млрд рублей — до 76,1 млрд. В 2022 году эту же программу предлагается сократить уже на 9,1 млрд.

Федеральная целевая программа по развитию Крыма и Севастополя была принята в августе 2014 года — спустя несколько месяцев после воссоединения регионов с Россией. На сегодняшний день она продлена до 2024 года.