Москва, 6 августа, 2020, 13:09 — ИА Регнум. Вина из Италии, Испании и Грузии наиболее популярны в России. Об этом говорится в опубликованном 6 августа сообщении Роскачества.

Ян Херманс Ван Бейлерт. Молодой человек пьет бокал вина (фрагмент). 1635 — 1640

На Италию приходится 27% от общего объема поставок в 2019 году тихих вин, то есть вин, не являющихся игристыми. Далее идут Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдавия.

Игристые вина также чаще всего привозят из Италии (75% от объёма поставок), а также из Испании, Франции, Абхазии и Португалии. Столовых вин больше всего ввозят из Грузии (24%), Абхазии (20%) и Испании (18%).

Среди вин с защищенными географическими индикаторами (ЗГУ и ЗНМП) лидирует испанское вино «Маркиз де Карано», далее идут грузинские вина «Киндзмараули», итальянское «Пино Гриджио» и испанское «Маркиз де Косуэнда».

Самое дорогое из ввозимых в Россию французское вино — немногим более $4 за литр. Молдавское вино самое недорогое — в среднем по $1,7 за литр.

«У потребителей остается большой интерес к импортному вину», — отметили в Роскачестве.