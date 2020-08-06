Киев, 6 августа, 2020, 12:59 — ИА Регнум. Власти Украины выступают за то, чтобы «режим тишины» в Донбассе не нарушился, но на самом деле «все может быть», заявил на брифинге 6 августа президент страны Владимир Зеленский.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Президент заявил, что в плане установления «режима тишины» есть много вопросов и много проблем — «но, в целом, мы благодарны нашим военным», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Самое главное — мы хотим выдержать этот режим тишины и каждый день просто не терять наших военных. Гарантировать мы ничего не можем, но мы делаем очень много», — заявил Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что новое соглашение о «полном и всеобъемлющем» режима прекращения огня в Донбассе вступило в силу 27 июля. Одиночные перестрелки до сих пор имеют место, но в целом нынешний режим тишины соблюдается, заявляют в Киеве.