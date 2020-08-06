Москва, 6 августа, 2020, 12:53 — ИА Регнум. На ремонт дорог в 14 регионах России будет выделено дополнительно свыше 6 млрд рублей. Об этом 6 августа заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дороги

Глава правительства сообщил, что во время заседания предстоит обсудить вопрос о выделении более 6 млрд рублей на развитие дорожной сети в 14 субъектах РФ.

«Их мы направляем на опережающее строительство дорог по поручению президента», — пояснил Мишустин.