Более 50% жителей РФ не хотят переходить на электронную трудовую книжку
Москва, 6 августа, 2020, 12:51 — ИА Регнум. Более половины работающих жителей России (53%) не хотят переводить трудовую книжку в электронный формат из-за опасения утечки данных. Таковы данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.
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Заявление о переходе на электронную трудовую книжку написали 16% работающих граждан. Наибольшее число среди людей 25—34 лет и граждан с доходом от 80 тыс. руб. — по 19%.
Планируют в будущем перейти от бумажного к электронному варианту трудовой 14%, Затрудняются принять решение 17% опрошенных.
Опрос проведен 28 июля — 3 августа 2020 года в 332 населенных пунктах. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, в электроном виде трудовую книжку имеет только 1% работающих граждан России.
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