Москва, 6 августа, 2020, 12:46 — ИА Регнум. Правительство России создаст комиссию по русскому языку. Об этом 6 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

По его словам, вопрос является одним из важнейших в повестке, поскольку необходимо «сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире».

«Для этого необходимо сформировать целостную языковую политику, решением этого вопроса и станет заниматься правительственная комиссия», — заявил премьер-министр.

Глава правительства считает необходимым провести экспертизу орфографии и пунктуации в русском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил создать концепцию государственной языковой политики по итогам заседания Совета по русскому языку, состоявшегося в ноябре 2019 года.

Глава государства предложил провести анализ законодательства о русском языке.

«Эту работу целесообразно провести межведомственной комиссии по русскому языку, и я прошу правительство при экспертной поддержке членов нашего Совета утвердить её новый состав и актуализировать полномочия», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что «совершенствование и правового поля, и самих норм русского языка не должно означать каких-то «революционных» изменений и уж тем более вульгарного упрощенчества в пунктуации и орфографии. Напротив, оно призвано утвердить нормы, которые, собственно, и делают наш язык таким ярким и выразительным, одним из самых стройных, образных и красивых».

Он также поручил начать подготовку единого корпуса словарей и справочников с нормами русского языка.