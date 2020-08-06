Остров Кунашир, Сахалинская область, 6 августа, 2020, 12:43 — ИА Регнум. Министр по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев 5 августа посетил остров Кунашир — один островов Курильской гряды.

Mchs.gov.ru Открытие аварийно-спасательного центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на Кунашире

Целью визита министра было открытие аварийно-спасательного центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Кроме того, министр торжественно прикрепил табличку с цитатой императора Николая I: «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен» и отрывком из Конституции РФ о неприкосновенности территории России.

Визит Зиничева стал первым визитом высокопоставленного чиновника России на Курильские острова с августа прошлого года. В последний раз острова посетил Дмитрий Медведев, будучи тогда в должности премьер-министра России.

Как сообщает информационное агентство NHK, Токио выразил протест против этого визита через Посольство России в Японии. В нем сообщается, что визит идёт вразрез с позицией Японии.