Стокгольм, 6 августа, 2020, 13:49 — ИА Регнум. 6 августа премьер-министр Швеции Стефан Лёвен и министр иностранных дел Анн Линде в своей статье, опубликованной газетой Dagens Nyheter, описали текущую ситуацию в мире в области политики нераспространения ядерного оружия и ядерного разоружения.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный гриб

«В формирующемся ныне мировоззрении риск применения ядерного оружия выше, чем когда-либо», — говорится в статье.

Статья высших государственных руководителей Швеции, вышедшая 6 августа, приурочена к 75-летию со дня падения атомной бомбы на Хиросиму в Японии. Три дня спустя Нагасаки постигла та же участь. В результате взрывов, по разным оценкам, погибли до 200 000 человек. Радиоактивное излучение продолжает увеличивать число жертв последних дней Второй мировой войны до сих пор.

Швеция и Германия объединили усилия еще 14 стран в рамках глобальной инициативы по усилению ядерного разоружения. За короткое время собранная международная экспертная зарекомендовала себя как одна из самых влиятельных групп в области мировой политики по нераспространению.

«Любой, кто утверждает, что ядерное оружие является защитой, забывает, что оно способно уничтожить всех нас. Ядерная угроза не обращает никакого внимания на сухопутные границы и затрагивает все человечество в целом. Поэтому страны во всем мире должны работать вместе, чтобы реагировать на ядерную угрозу. Был дезавуирован целый ряд соглашений по контролю над вооружениями, которые десятилетиями были важны для глобальной безопасности. Это рискует оставить возможность для наличия нерегулируемого ядерного оружия. Космическое пространство также кажется ареной серьезных политических противоречий в этой гонке вооружений. В формирующемся мировоззрении риск применения ядерного оружия выше, чем когда-либо», — сообщается в статье.