Орск, Оренбургская область, 6 августа, 2020, 12:32 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области возобновлено полное водоснабжение посёлков Строителей, Никель и Гагарина. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

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Таковы данные были на 12:00 по местному времени. В ближайшее время водоснабжение должно нормализоваться в Октябрьском и Ленинском районах, а после 18:00 — в Советском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа часть Орска осталась без воды. Причиной стала авария на водоводе. Она произошла около 5:00 по местному времени возле посёлка Кирпичного и мусульманского кладбища.