Москва, 6 августа, 2020, 12:25 — ИА Регнум. Большинство водителей в России (93%), имеющих детей, приобрели детское автокресло. При этом 37% родителей не используют его при поездке в автомобиле с детьми, приводит данные опроса Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Ребенок в машине

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Около трети (29%) родителей детей до 7 лет обычно не используют автокресло при их перевозке в собственном автомобиле, 44% — при перевозке детей на такси или в автомобилях друзей.

Часть родителей пренебрегают надежной защитой в виде автокресла и используют в поездках с детьми бустеры (7% — на личных автомобилях, 10% — в автомобилях такси и друзей).

Опрос проведен в мае 2020 года. Опрошены 2350 человек старше 18 лет в 50 регионах России. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, Дагестан занял первое место по количеству детских смертей на дорогах России в результате нарушений правил при их перевозке.

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