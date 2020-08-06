Вашингтон, 6 августа, 2020, 12:22 — ИА Регнум. АдминистрацияДональдаТрампа ищет аргументы в пользу отменыпрезидентскихвыборов или постановки под сомнение их результатов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 6 августа, комментируя заявления Майка Помпео.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как сообщалось ранее, госсекретарь США заявил, что Госдеп объявил награду в размере 10 млн долларов за информацию о лицах, вмешивающихся в американские выборы.

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«Госсекретарь США не впервые грозит нашей стране по поводу её так называемого «вмешательства в выборы в США». Напомню, что ни одного такого факта доказано не было. Максимум, что американцам удалось притянуть к своей политико-идеологической конструкции, так это «вмешательство» неких частных лиц. На таком уровне американское вмешательство во внутреннюю политику нашей страны носит массированный характер.

Наша задача сейчас, однако, не разбираться в том, имело место вмешательство или не имело, а понять, зачем госсекретарь США твердит о нём столь настойчиво. Думаю, дело в том, что администрация Дональда Трампа вообще не имеет в виду проводить этой осенью президентских выборов. Победить на них Трампу будет крайне проблематично. Демократы тоже не смогут их выиграть уверенно. И, главное, ни одна из сторон не будет готова отдать победу противнику. Значит, грядёт жесткое противостояние. Впрочем, гражданская война в США уже разворачивается на наших глазах.