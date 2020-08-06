Бурятия, 6 августа, 2020, 12:20 — ИА Регнум. Всего за пять лет новое берегоукрепление, возведённое в селеМаксимиха Баргузинского района Бурятии, пришло в полную негодность. Как сообщает сайт Байкальской природоохранной прокуратуры, сооружение стоимостью около 18 миллионов рублей должно было защитить дома, дороги и людей от воздействия воды, но уже через два года там нашли первые дефекты— конструкция просела и сместилась.

Байкальская природоохранная прокуратура Отсутствие ответственного отношения к новому берегоукреплению в с. Максимиха привело к его разрушению по истечении пяти лет эксплуатации

Байкальская природоохранная прокуратура Берегоукрепление в с. Максимиха

«Нахождение берегоукрепительного сооружения в таком состоянии недопустимо, так как при этом оно не может обеспечивать защиту как окружающей среды, так и защиту жилых домов, автомобильной дороги в с. Максимиха от негативного воздействия вод озера Байкал», — заявили в прокуратуре.

Судебные требования, предъявленные к эксплуатирующей организации ФГБУ «Центррегионводхоз», решением Иркутского районного суда удовлетворены в полном объеме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Восточно-Байкальским межрайонным прокурором пресечено незаконное снятие с кадастрового учета и прекращение права муниципальной собственности на три берегоукрепительных гидротехнических сооружения на реке Баргузин в с. Могойто Курумканского района, имеющих практически полный износ.