Новосибирск, 6 августа, 2020, 12:14 — ИА Регнум. В Новосибирской области планирую продолжить целевые региональные программы «Школьное окно» и «Школьная кровля». Во время рабочей поездки в Татарский район с таким предложением выступили депутаты Законодательного собрания. Они считают, что эти программы доказали свою эффективность. Губернатор региона Андрей Травников поддержал инициативу.

Правительство Новосибирской области Рабочая поездка Андрея Травникова в Татарский район

Во время рабочей поездки Травников проверил готовность школ к началу учебного года, а в ходе посещения школы-интерната и детского сада №8 Татарска обсудил капитальный ремонт помещений.

«Во многих районах проблема в школах одна — необходимы замена оконных и дверных блоков, ремонт кровель. Причём не ежегодная заливка битумом, а более радикальное решение проблемы. Мягкая кровля все-таки мало подходит для сибирских условий. Обязательно должен быть скат. Да, такая кровля обойдется дороже, но это необходимо», — отметил депутат Игорь Умербаев.

Губернатор подчеркнул, что программы «Школьное окно» и «Школьная кровля» обязательно будут продолжены.

В школе-интернате Татарска ремонтные работы, запланированные на 2020 год, будут проведены за счёт субсидии из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие образования» на сумму 68 млн рублей.