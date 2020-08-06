Севастополь, 6 августа, 2020, 12:08 — ИА Регнум. Четыре новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за минувшие сутки, сообщили 6 августа в пресс-службе правительства города.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В числе заболевших — мужчина и двое его детей в возрасте пяти и девяти лет, а также женщина, контактировавшая с заболевшими ранее людьми. Четырёх человек выписали после выздоровления. Умерла 88-летняя женщина. Диагноз у неё подтвердился при жизни. Течение болезни было осложнено двусторонней пневмонией», — сообщили в пресс-службе.

За весь период пандемии в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 360 человек, выздоровели 299 человек, 11 человек скончались. В больницах города остаются 40 пациентов с подтверждённым заражением. Также под наблюдением медиков в стационарах находятся 308 пациентов с подозрением на коронавирус.