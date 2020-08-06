Красноярск, 6 августа, 2020, 12:06 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 129 носителей коронавируса, за весь период — 13 936. Темп прироста за сутки, по данным Роспотребнадзора, составил 0,9%, сообщили ИА REGNUM 6 августа в краевом оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели 12 007 человек, в том числе 73 — за последние сутки. Скончались ещё три пациента с коронавирусом, за весь период в крае умерли 348 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае скончался врач анестезиолог-реаниматолог. У медика была ковидная пневмония с очень быстрым течением, септический шок.