Курган, 6 августа, 2020, 11:57 — ИА Регнум. В Курганской области представители южного благочиния епархии совершили молебен о даровании дождя. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Григорий Мясоедов. Молебен во время засухи. 1880

Акция прошла 4 августа. Священники во главе с иереем Константином Балиным собрались возле храма в селе Половинном, а затем пошли в поля. Их благословил митрополит Курганский и Белозерский Даниил.

Отметим, поле засеяно рапсом. Как подчёркивает Балин, подобные молебны не редкость и оказываются эффективны. Добавим, в Зауралье отмечается жаркая погода. При этом в ряде мест дождя не было уже давно.