Киев, 6 августа, 2020, 11:53 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своей кадровой политики «выкапывает худших людей» и ставит их на должности, заявил в своем комментарии сегодня, 6 августа, украинский политический эксперт Сергей Фурса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

ИА REGNUM напоминает, что накануне Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя офиса президента Украины, который будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности. Ряд экспертов и политиков резко раскритиковали это решение, заявив, что Татаров был человеком Януковича, выступал на стороне действующей власти в ходе госпереворота-2014 и занимался преследованиями «активистов».

Фурса считает, что у Зеленского в настоящий момент просто не осталось выбора и другие люди к нему уже не пойдут.

«Хаотичные действия первого года, когда во власти сначала оказалось достаточно много приличных людей, волею случай, возможно, а потом все они были выкинуты, привели к тому, что никто приличный уже просто не пойдет. Люди, ценящие свою репутацию, не будут участвовать в балагане — когда ты можешь честно работать, а потом тебя выкинут и назовут идиотом», — отметил он.

В итоге, заявил политолог, к команде Зеленского сейчас примыкают те, у кого «нет ценностей» и кто рассматривает должность как способ заработать.

«Патриотические» СМИ также отмечают, что в ходе событий зимы 2014 года именно Татаров лично убеждал СМИ и зарубежных послов, что митингующие на Майдане «стреляют сами в себя».