Москва, 6 августа, 2020, 12:01 — ИА Регнум. Доля жителей России, которые пользуются компьютером или ноутбуком ради выхода в интернет, выросла на 16% за десять лет — до 79%. Таковы итоги исследования, опубликованные 6 августа Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Ноутбук или персональный компьютер имеется у 78% респондентов, при этом у 34% таких устройств несколько. Десятью годами ранее компьютерной техникой владел 51% жителей России, а в 2001 году — всего 8%.

Чаще всего компьютером пользуются, чтобы с помощью интернета найти информацию, заказать товары или пообщаться в социальных сетях. Об этом сообщили 79% респондентов, тогда как в 2010 году таковых было 63%.

Пользуются компьютером для работы 48% опрошенных, за десять лет ситуация не изменилась. Ещё 30% включают компьютер для просмотра фильмов и прослушивания музыки, 22% — для обучения, а 13% — для игр.

Ежедневно пользуются компьютером у себя дома 37% респондентов, это на 15% больше, чем в 2010 году. Каждый день пользуются им на рабочем месте 36% против 16% десятью годами ранее.

Никогда не пользуются компьютером дома 25%, никогда не пользуются на работе 49% опрошенных. Десять лет назад их доля составляла соответственно 53% и 69%.