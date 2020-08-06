Москва, 6 августа, 2020, 11:43 — ИА Регнум. Большинство жителей России (78%) имеют дома ноутбук или персональный компьютер, 34% — нескольких таких устройств. В 2001 году. об этом говорили только 8%, приводит данные опроса ВЦИОМ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Работа за ноутбуком

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Каждый день компьютером или ноутбуком пользуются 37% опрошенных (+15% за 10 лет), а на работе — 36% (+20%).

Не используют персональный компьютер дома 25% респондентов, число за 10 лет сократилось в два раза (с 53%). Не используют компьютер на работе 46%, в гостях или в интернет-кафе — 73%.

Опрос проведен 26 июля 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, смартфоны и компьютеры являются неотъемлемой частью жизни большинства жителей РФ. 79% пользуются компьютерами, 69% — смартфонами

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