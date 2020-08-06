Калуга, 6 августа, 2020, 11:57 — ИА Регнум. В Калужской области завершена сертификация «Фабрики процессов» — площадок, где предприятия региона смогут обучать своих сотрудников основам бережливого производства. Об этом 6 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Агентстве развития бизнеса.

Admoblkaluga.ru На «Фабрике процессов»

В частности, на базе Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» создана учебная площадка, которая призвана помочь предприятиям оптимизировать рабочие процессы и повысить эффективность производства. После сертификации калужского регионального центра компетенций в сфере производительности труда и поддержки занятости, появилась возможность самостоятельного проведения тренингов и внедрения методологии применения инструментов бережливого производства на предприятиях.

В 2019 году участниками нацпроекта производительности труда стали 27 предприятий области, в 2020 году к ним присоединились семь компаний. Согласования на свои заявки в министерстве экономического развития области сегодня ожидают ещё восемь калужских предприятий.