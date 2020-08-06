Варшава, 6 августа, 2020, 11:31 — ИА Регнум. Ранее второй раз избранный на выборах президента Польши Анджей Дуда снова вступил в данную должность. Торжественная церемония инаугурации Дуды проходит 6 августа в зале пленарных заседаний Сейма (нижняя палата парламента), ее трансляцию ведут польские телеканалы.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Как требует конституция, вторично избранный на данный пост Дуда произнес текст присяги.

«Вступая по воле народа в должность президента Республики Польша, торжественно клянусь сохранять верность положениям Конституции, непоколебимо стоять на страже достоинства народа, независимости и безопасности государства, а благо родины и благополучие граждан всегда будут для меня наивысшим наказом», — сказал во время присяги новый глава государства.

Также в церемонии принимают депутаты и сенаторы, представители правительства, духовенства и вооруженных сил страны и дипломаты из разных стран. При этом часть приглашенных из-за пандемии отказалась от участия в церемонии, и инаугурация проходит с усиленными мерами санитарной безопасности.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, Дуда выиграл очередные президентские выборы, состоявшиеся в стране в июне — июле, когда во втором туре голосования его кандидатуру поддержали 51,03% избирателей.